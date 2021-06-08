貨櫃三雄一甩昨重挫陰霾，今（8日）股價續攻，漲幅在4~5%不等，全球缺櫃、塞港問題未解，海運市場多頭趨勢不變。財信傳媒董事長謝金河表示，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海納入台灣50新成分股，這三家公司1年前都不在前50大榜單上，拜景氣之賜，股價翻揚，但景氣變化快速，1年後再來看，他們不知道會在什麼位子？大立光一度拿到第5名，現在變18名，他提醒企業經營者一定要重視企業的市值，因為，背後也代表了企業的競爭力！

謝金河在臉書發文，股市的投資人最在乎的是股價的漲跌，像當沖的人可能最關注分分秒秒的股價變化，他喜歡看市值的消長，尤其每一周結束後，看看這個排行榜的順序，其實有很多樂趣。市值比股價重要，因為，這是企業競爭力延伸的指標之一。

這幾天，台灣50及台灣中型100的指數成份股調整最吸睛，三家貨櫃航運公司全部進榜，面板的友達入列，這四家公司取代台灣高鐵、緯頴、正新及可成，被替代的四家進入台灣中型100，而進入台灣中型100的有中鴻、南帝、彩晶、AES、慧洋、南紡、東和鋼鐵、正隆，這些公司都是近一年多來股價表現出色的。

謝金河表示，從台灣50的內容來看，台積電是不動的護國神山，而聯發科和鴻海的老二之爭仍此起彼落，台達電看起來坐穩老六的位子。富邦金今年宣布高股利政策，坐上老七的位子，也順利超車國泰金，在戰略上，這是非常進取的高明決策。

他提到，今年最翻天覆地變化的是貨櫃航運，這三家公司1年前都不在前50大榜單上，現在長榮排在聯電後面，以219.4億美元，排在第12，萬海航運衝到第22，超越廣達、玉山金，而陽明跳升至29，還超越台泥。這三家貨櫃公司拜景氣之賜，股價翻揚，但景氣變化快速，1年後再來看，他們不知道會在什麼位子？這是資本市場最有趣的地方。面板雙雄的友達光電在41，群創光電在42，市值上升可以增進競爭力。

謝金河強調，企業的競爭是變動不居的，大立光最強大時，一度拿到第5名，現在變18名，中鋼公司則一路挺升！從市值起落，可以看到整個產業變動的輪廓。也提醒企業經營者一定要重視企業的市值，因為，背後也代表了企業的競爭力！

(中時新聞網)