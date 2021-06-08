三級緊急狀態延長至6月28日，不過本周末就逢端午節連假，外界擔心民眾返鄉造成防疫破口。繼台鐵、高鐵公布端午節連假期間退票情況後，公路總局8日也宣布：國道客運端節訂票3天內已經退掉6千多張，只剩不到5千張，減少57.7％之多。

公路總局表示，截至6月7日晚上8時止，今年端午期間6月11日至6月14日國道客運預售票，原本6月4日是賣出1萬1704張，到了6月7日只剩4950張，等於退掉6754張票，短短3天內減少57.7％。

中央流行疫情指揮中心要求雙鐵端午節期間乘載率不要超過2成，以免民眾移動成為防疫破口。台鐵7日表示民眾退了10幾萬張票，端節連假售票張數從13.6萬張遽減至2.9萬張，退票7成8，台鐵乘坐率只剩5.07％，遠低於中央流行疫情指揮中心要求的2成。同日台灣高鐵也表示，6日到7日就退了上萬張端節連假列車預售票，從5.6萬張票退到僅剩4萬多張。

(旺報 )