汪小菲日前在微博發表挑動兩岸敏感神經的言論，氣得老婆大S（徐熙媛）單方面宣布離婚，讓這段10年婚姻投下震撼彈，徐媽媽勸和不勸離、忙著安撫大S，婆婆張蘭則強調全家都好著、不會離婚，但張蘭卻被網友揪出，她連續點讚了多條批評大S、支持汪小菲的留言，讓婆媳關係成為話題，不過在大S微博最後互動張蘭的發文中，早洩露真實婆媳情誼。

大S與張蘭屢次被傳婆媳不和，不過張蘭之前上節目時曾誇獎大S乖巧、善良，還大讚：「如果滿分是100分的話，她就有150分」，張蘭也曾鬆口談婆媳互動，她表示自己除了是婆婆外，她也是一個媽媽、女人，認為要把媳婦當女兒看。

而翻開大S微博，她最後一次在網上互動張蘭則是充滿崇拜，張蘭當時曬出投籃影片，她一投就中，還吸引大S轉發並狂讚：「好準！祝大家都健康」，婆媳最後互動雖然已是去年的事，但仍可看出兩人關係相當融洽。

大S微博全文。（圖／取材自大S微博）

如今大S火大要休夫，婆婆張蘭第一時間開直播撇清，強調一切都是八卦「全家都好著呢，生活不能都是巧克力，難免會有酸甜苦辣，有蘭姊這麼好的婆婆頂著」，同時，張蘭也不忘誇獎兒子「汪小菲10年前娶了媳婦恩恩愛愛，一直承擔起家庭責任，一直是有擔當的男人」，並強調汪小菲是優秀的男人「給點讚吧，汪小菲沒做過任何虧心事」。

張蘭力挺兒子，強調汪小菲和大S不會離婚。（圖／本報系資料照片）

(中時新聞網)