新冠肺炎重創各產業，針對中央紓困4.0，朝野立委都提出普發現金訴求。新北市長侯友宜8日被問到此事時表示，對這些基層辛苦的朋友，政府能夠給他的補助越多越好。

侯友宜說，這段時間疫情真的衝擊各行各業，尤其在基層最辛苦的人，受到的影響最大，政府能夠在有限的資源裡面拿出更大的部分來幫助第一線最辛苦基層的好朋友，他滿心期待。

(中時 )