紓困普發現金？侯友宜：給基層補助越多越好 11:112021/06/08 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紓困普發現金？侯友宜：給基層補助越多越好。（新北市府提供／葉德正新北報導） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎重創各產業，針對中央紓困4.0，朝野立委都提出普發現金訴求。新北市長侯友宜8日被問到此事時表示，對這些基層辛苦的朋友，政府能夠給他的補助越多越好。 侯友宜說，這段時間疫情真的衝擊各行各業，尤其在基層最辛苦的人，受到的影響最大，政府能夠在有限的資源裡面拿出更大的部分來幫助第一線最辛苦基層的好朋友，他滿心期待。 新北無症狀確診者多盼普篩？侯友宜回應了 警戒是否再升級？ 侯友宜：強化三級是最主要方式 (中時 ) #基層 #現金 #侯友宜 #補助 #紓困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 別當防疫豬隊友！十大拖垮防疫進度行為 瘋搶物資也上榜 09:592021/06/08 娛樂 直播》全民普發現金紓困？蘇回應「錢有限」 曝疫苗最新進度 08:552021/06/08 政治 中市議員為鐘點教師請命 教育局：向國教署爭取補助 10:432021/06/08 生活 立院審議紓困4.0 朝野立委 籲普發現金 04:102021/06/08 財經要聞 這一區升溫！請民眾踴躍快篩 侯友宜示警：不能鬆懈 14:462021/06/07 生活 全台有望8月解封？侯友宜：疫苗才是決定的重點 15:402021/06/07 生活 高雄業界提4建議 籲放寬紓困 04:102021/06/08 地方新聞 紓困4.0線上塞爆 藍綠喊普發現金 04:102021/06/08 焦點要聞 亞東紀念醫院副院長邱冠明：醫護零感染失守 我承認被打趴了 08:492021/06/08 健康 綠抹黑防疫大咖反被陳時中打臉 藍議員酸：民進黨真的很怕他 08:262021/06/08 政治 蔡籲縣市配合市場分流被指針對新北！侯友宜：有效管控最重要 10:532021/06/08 政治 生活熱門新聞 年輕人車禍送醫竟確診 醫驚：無症狀感染者超多 - 生活 美國醫看台疫苗接種順序「好失望」 再不調整會完蛋 - 生活 桃園美容美髮業者 落實防疫指引今起恢復營業 - 生活 2道降雨回波移入中 這6小時雨勢最猛 2地區有大雨 - 生活 批政府刁難東洋3千萬劑BNT 醫怒：否則265人不會死 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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