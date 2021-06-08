越南第四波疫情尚未止息，但5月越南胡志明指數強漲7%，為亞洲最強的。分析越南股市能夠持續挺進的原因，主動型的中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，主要是越股於基本面穩固、評價面相對便宜。而台股掛牌的被動型富邦越南ETF(00885)近期指數也緩步上揚。

張晨瑋表示，基本面來說，越南上市企業第一季獲利年增率高達90%，營收年增率也有11.3%的佳績，即使在疫情影響下，越南五月份工業生產數據仍較上月增加1.6%，下半年又是電子產品出貨旺季，營收還具上看空間。然而，企業營運強勁的情況下，越股的本益比仍徘徊在五年均值附近，相較前波高點2018年時低，代表獲利增長好於股價反應，股價還有向上的空間。

張晨瑋認為，越南股市由於相對淺碟，且指數波動大，市場資訊亦較不對稱，對主動選股的投資操作相對有利，建議投資人布局時以主動型基金作為核心持股。

今早富邦越南ETF(00885)的股價為15.82，而中國信託越南機會基金的淨值為14.45元。就績效表現，中國信託越南機會基金今年以來累積報酬率為24%，而富邦越南ETF今年4月19日掛牌的高點為18.25元，若以此為基礎，今年以來累績報酬仍為負值。

(時報資訊)