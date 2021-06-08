因美元及美國公債殖利率疲弱，故支撐金價於1900美元附近徘徊，但因市場正等待官方公布更多經濟數據，因此買盤多呈現保守觀望態度，而限制金價漲幅；截至台北時間6月8日上午10點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲1.1美元，報每盎司1899.7美元。

7月白銀下跌0.093美元，報每盎司27.923美元。

7月白金下跌4.1美元，報每盎司1170.7美元。

9月鈀金上漲4.3美元，報每盎司2842美元。(商品行情網)

(時報資訊)