《商情》黃金亞洲電子盤持穩 11:092021/06/08 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元及美國公債殖利率疲弱，故支撐金價於1900美元附近徘徊，但因市場正等待官方公布更多經濟數據，因此買盤多呈現保守觀望態度，而限制金價漲幅；截至台北時間6月8日上午10點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲1.1美元，報每盎司1899.7美元。 7月白銀下跌0.093美元，報每盎司27.923美元。 7月白金下跌4.1美元，報每盎司1170.7美元。 9月鈀金上漲4.3美元，報每盎司2842美元。(商品行情網) 《電腦設備》艾訊5月營收雙升 Q2穩健回溫 《國際油價》原油亞洲電子盤續弱 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #持穩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走軟 支撐紐約期金連2漲 09:442021/06/08 財經 《盤中解析》航海王再出發 台股波濤洶湧 10:182021/06/08 財經 居家隔離概念 發燒 04:102021/06/08 財經要聞 世足資格賽》中華隊15號專打袋鼠 高偉傑攻破澳洲大門 02:432021/06/08 體育 無拘無束的享受經典情懷，2021 Porsche 911 Targa 4S 10:262021/06/08 汽車情報-新車試駕 《半導體》頎邦5月營收連3月創高 Q2續締新猷有譜 08:022021/06/08 財經 《電子零件》車用＋工業儲能 系統電H2樂觀 09:102021/06/08 財經 法藍瓷點心盤妝點端午節 04:102021/06/08 時尚消費 《台北股市》盤中焦點股：運錩、福壽、合晶、高端疫苗、云辰、基亞 10:182021/06/08 財經 《美股掃瞄》美股消息面：獲利了結 國際油價失守逾2年高點 10:012021/06/08 財經 《半導體》應廣5月營收雙增3成 今年營運爆發可期 10:012021/06/08 財經 財經熱門新聞 高端終結跌停 網驚有人開盤接走6000多張 現賺19％ - 財經 餐飲收攤倒店潮 山雨欲來 - 財經要聞 - 工商時報 紓困貸款行員惡夢 財政部：無限時、無競賽 - 財經 國內市場飄起六月雪 山葉機車提前休假過端午 - 財經要聞 - 工商時報 不斷更新》二期解盲會過？高端急衝漲停228元 巨震18％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。