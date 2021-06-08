國際半導體需求旺盛，帶動全台科技大廠擴廠熱潮，加上前瞻建設計畫逐年發酵，國產(2504)5月集團營收來到18.45億元，年增26.43％，前5月營收89.78億元，年增幅度達28.69％。

因應台商回流、科技建廠的炙熱風潮，全台近年來大舉創設科學園區，傳統的工業園區也不斷升級成為科技園區，各地方政府核准進駐園區的企業也不斷創新高，全台從北到南無論是鮭魚回鄉建廠、或是擴廠的風潮不斷，也讓周遭房市強強滾，國產建材表示，因為掌握這些科技建廠的7成混凝土需求訂單，營運成績單出色。

國產指出，公司在全台擁有28個混凝土廠，以累積多年的科技行控能力，充分掌握各區域都能以3-5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，進一步形成區域聯防的通路策略競爭優勢。以大台南區域為例，國產建材台南廠供應南部科學工業園區、台南科技工業區、新吉工業區的廠房興建，往南則可支援大湖、岡山廠，供應台南鐵路地下化與興達港離岸風電等重大建設，與其他三廠串聯形成台南與北高雄的堅強戰線。

國產建材在擇優出貨的策略下，除了市占與營利持續創高，重要的是已經簽訂長約的庫存定單也不斷累積中，這種獲得長達兩年以上訂單的營運模式，絲毫不畏短期景氣與外部環境波動與影響，讓營運氣勢表現相當勢猛。

(時報資訊)