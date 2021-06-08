聯強(2347)去年不畏疫情，獲利攀高，每股淨利達4.89元，配息3.3元今日除息，除息參考價56.2元，開盤跌1.7元為54.5元，暫時呈現貼息。

聯強第一季獲利攀高，第二季營收持續成長，獲利亦可望進一步向上。

聯強甫公布5月合併營收316億元，連續三個月站穩300億元大關，年成長31%，並創同期歷史新高。聯強預期6月將會延續這波銷售動能，第二季可望再改寫新高紀錄。

聯強表示，今年以來市場熱度持續不墜，第二季需求暢旺程度更甚第一季，即使面臨供貨吃緊以及價格上漲的壓力，銷售動能仍然相當強勁。

整體來看，聯強本業及業外均表現亮麗，公司預期銷售動能可望延續，第二季營運將有機會再改寫新高。另外，旗下子公司PEER Developments Ltd.處分轉投資之美國上市公司Concentrix Corp.部分股票，處分利益約台幣7.27億元，亦將挹注獲利。

營運表現方面，聯強獲利連續兩季創新高。今年第一季稅後淨利25.4億元，比去年同期成長41%，每股盈餘1.52元。展望第二季，在內外環境都有利多的加持下，聯強樂觀預期第二季有機會再次改寫紀錄。

(時報資訊)