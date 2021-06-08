人民幣中間價上漲54個基點 連升兩日 11:102021/06/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價8日報6.3909元，較上日報價6.3963元上揚54個基點，單日漲幅0.08％，連續第二日上漲。 截至10點45分，人民幣兌美元在岸價報6.3920元，較上日收盤價上漲41個基點，漲幅0.06％。 離岸人民幣報6.3891元，下跌16個基點，跌幅0.03％。 運價新高非賺不可 萬海首度搶進美東線 高端股價打開跌停直衝漲停 老師竟這樣說 (工商 ) #上揚 #基點 #漲幅 #人民幣中間價 #連升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情拖累 台幣7日升幅 亞幣倒數第二 04:102021/06/08 金融．稅務 《集中市場》航運護駕守萬七 外資連3賣 15:072021/06/08 財經 《半導體》欣銓5月營收續雙升寫次高 擴產添成長動能 11:262021/06/08 財經 工商社論》人民銀行強力阻升人民幣匯率 04:102021/06/08 財經要聞 《鋼鐵股》運錩營收連2月創高 Q2續戰頂峰 10:012021/06/08 財經 尚青論壇》連死亡率都快變成台灣藍波萬（何溢誠） 14:052021/06/08 尚青論壇 《國際經濟》日4月實質薪資年增2.1％ 近11年最大漲幅 11:432021/06/08 財經 《商情》獲利回吐 紐約棉花轉跌 10:182021/06/08 財經 大陸豬肉價崩跌 河南首富身家跌了800億人民幣 13:112021/06/08 兩岸 《紡纖股》營收年增連6升 東隆興欣喜 10:182021/06/08 財經 人行調控 人民幣升勢減緩 04:102021/06/08 全球財經 財經熱門新聞 高端戲劇性漲停鎖死 分析師：背後有大咖砸10多億硬拉 - 財經 高端股價打開跌停直衝漲停 老師竟這樣說 - 財經 高端終結跌停 網驚有人開盤接走6000多張 現賺19％ - 財經 扯爆！28戶房貸疑用人頭戶 兆豐銀遭重罰1千萬 - 財經 不斷更新》二期解盲會過？高端急衝漲停228元 巨震18％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。