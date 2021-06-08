人民幣兌美元中間價8日報6.3909元，較上日報價6.3963元上揚54個基點，單日漲幅0.08％，連續第二日上漲。

截至10點45分，人民幣兌美元在岸價報6.3920元，較上日收盤價上漲41個基點，漲幅0.06％。

離岸人民幣報6.3891元，下跌16個基點，跌幅0.03％。

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(工商 )

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