【旅奇傳媒/責任編輯-楊昀潼】北京作為具有強烈旅遊特色的都市，是大陸多個朝代的歷史首都及政治中心，如今融合了現代與古典的雙重風格，除了各種珍貴的歷史古蹟，街頭巷弄的胡同更是其特色之一，懷舊氛圍濃厚，三里屯區域表現了時尚氛圍、都市的繁榮熱鬧，紫禁城周邊則可以觀賞經典的中式古建宮殿。

而北京也漸漸發展了許多嶄新風格、文創思維的景點，諸如特色酒吧、好拍的文青創意園區、各式文藝地標，藉由網羅北京IG打卡藝文景點、讓大家看到不同質感的北京印象。

五道營胡同

增添了閒適清幽的氣氛，五道營胡同開設多間創意店鋪，遊走古色古香的老胡同，可以細膩品味當地人的生活。嘴饞了的話，胡同內的咖啡館與輕食甜點都可以滿足味蕾的需求、或是攻略巷弄小吃美食，在轉角間就能發現更多驚喜。

▲五道營胡同相對人潮較不壅塞，適合悠閒散步。 圖：Shutterstock／來源

松美術館

白淨典雅的外觀正是松美術館的設計基調，原為英式風格鄉村俱樂部，經過建築師的創意再改造，保留現代感的幾何元素，轉換成具有東方氣質的素雅風格。松美術館由華誼兄弟的創始人王中軍一手促成，館藏主要以個人收藏為主，強調精選高品質的藝術展覽；美術館中的造景，輕易就能拍出高級時裝感，絕對是目前北京值得探訪的私人美術館之一。

▲松美術館外觀靜雅。 圖：Shutterstock／來源

798藝術園區

園區將不敷使用的舊工廠再次新改造，結合了許多藝術家與文化團體進駐，如今已是備受青睞的藝文地點，可以觀賞形形色色的藝術展覽，多家文藝小店、書店、畫廊、設計工作室，工業風的原始廠房漆上街頭塗鴉，賦予了全新活力。

▲舊廠房新改造。 圖：Shutterstock／來源

▲園區中隨處可見富有巧思的公共藝術。 圖：Shutterstock／來源

後海酒吧街

一座繁榮的都市當然少不了夜生活，而造訪當地的夜生活型態，更是接近城市生活的旅遊方式之一。夜色低垂、北京的後海酒吧街群聚了把酒言歡的人們，各式酒吧餐廳因為霓虹燈光而更加明亮，這裡聚集了超過三十間異國特色的酒吧，來自世界各地的啤酒、美味調酒都能在這裡獲得，當然酒吧街也有不少美食餐廳，在日間開放，到夜晚搖身一變成為解憂的時尚酒吧，但依然提供美食，就算不小酌，也有許多遊客專程前來品嚐美食。

▲後海酒吧街開設許多餐廳酒吧。 圖：Shutterstock／來源

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(中時新聞網)