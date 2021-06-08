苗栗竹南電子爆發員工群聚感染再升溫，超豐電子廠7日快篩1613人，結果陽性人數5人，陽性率0.31％；智邦竹南廠快篩700人，陽性人數更達21人，26人都再進一步作PCR採檢，尚待檢驗結果。

苗栗竹南電子群聚案，7日新增確診人數共45例，包括外籍移工28例，本國17例，顯示受共同上班群聚影響，使得本國員工感染狀況增加。

其中京元電共有45例確診，包括外籍移工28例，本國17例，京元電總確診數達到240人。另有1例為超豐電子的本國員工。

超豐公司從6月5日啟動全廠快篩，預計篩檢4252人，截至6月7日上午止，共篩檢2997人，6月5日快篩陽性15人，經PCR檢測1人陽性確診。6月6日快篩26人陽性，PCR檢驗報告未出，相關疫調持續調查中。

超豐7日篩檢的1613人中，結果陽性人數有5人；另，智邦竹南廠快篩700人，陽性人數更達21人。

(中時 )