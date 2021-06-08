花工2011年成立原住民舞蹈隊迄今獲獎無數，今年8月更將首度開設資訊科原住民實驗專班，培養學生將科技用於傳承文化。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內原住民族多為阿美族、太魯閣族、撒奇萊雅族、葛瑪蘭族、布農族及賽德克族，國立花蓮高工近年被教育部列為重點學校，2011年成立原住民舞蹈隊迄今獲獎無數，今年8月更將首度開設原住民實驗專班，盼能引導學生認識族群文化的主體與多樣性，進而珍視文化價值，建立自信與族群認同感。

花工指出，自110學年度開始，首次成立原住民實驗專班，並在資訊科開課，目的在於增強原住民族學生的就業能力，培養技職能力，一班僅招收35人，以原住民為優先錄取，不過非原住民族的學生也能就讀，只是上限不得超過百分之40。

教務主任汪冠宏表示，為了使都市的原住民孩子認識文化與身份認同，同時也希望鼓勵不同原住民族彼此之間能交流學習，進而成立專班。

專班課程別於常設班級在於多了原住民文化實驗與科技與族群實驗課程。花工表示，文化實驗部分將以原住民族文化樂舞、工藝相關培訓，提升學生的文化認知與素養；科技與族群實驗則是指導學生操作電腦軟體及無人機攝影能力，同時結合媒體製作，培養學生將新興科技應用在部落的生活中。

資訊科主任黃文亮表示，學生就讀實驗專班學習傳播媒體的使用方式，進而就讀具原住民相關科系的大學，如東華大學、宜蘭大學，之後再回到部落透過科技進行文化傳承。加上許多原住民參與國考，而專班設立在資訊科，亦能強化部落的就業機會。由於原住民舞蹈隊自2011年成立迄今獲獎無數，實驗專班學生也能藉以培養才能，用肢體訴說自己的文化。

(中時 )