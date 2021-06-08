中央研究院院士陳培哲日前發表國產疫苗言論，疫苗審查委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自蔡英文總統；中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今被問到此事表示，等到這兩家公司解盲後才會陸續公開。

陳培哲多次籲請政府儘速引進國際安全合格疫苗，卻遭親綠名嘴周玉蔻抹黑，稱陳培哲是食藥署疫苗審查委員，對外不當發言，違反專業倫理，因而請辭閃人。陳培哲回擊，他謹守專業倫理，在5月底辭去該職務後，才對外發言。

至於請辭原因，陳培哲說，該委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自蔡英文總統。總統府昨晚對陳培哲的請辭，表示並不知情，即使陳培哲近期發表不同見解，也都充分尊重他的發言，「對於陳院士這種說法，令人感到不解與遺憾」。

陳宗彥今上午全國防疫會議被問到相關問題時指出，國產疫苗後續當然要等到兩家公司對二期人體實驗的解盲之後，相關的資訊才會陸續來做公開，所以這個問題還是等到它們解盲之後。

至於被問到，最近不少人跑到國外打疫苗，長榮貴賓室被爆一日湧數百人潮，擔心成為破口；陳宗彥表示，長榮貴賓室是在管制區內機場的管制區內，他們當然還是會要求要做好室內空間、座位區隔等，但因為那是已經是出境的管制區，都是要出境的旅客，這些旅客也沒辦法回家。所以在機場端的部分，還是要做好這個相關的防疫的措施跟規範。

(中時 )