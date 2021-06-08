元大集團捐贈衛福部5000萬元，將用於採購負壓隔離艙。中央疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝今凌晨在臉書Po文發布最新訊息，將向日本日立訂購80座「負壓隔離艙」，由衛福部轉交各急救責任醫院使用。

王必勝在臉書中特別列出萬海航運、元大集團、集中保管結算所、光合基金會/大肚山產業創新基金會、富邦金控、急診醫學會等機構單位協助此次捐贈行動並致謝。其中，元大金控集團及大股東馬家在上月捐出合計1.6億元給衛福部及四家大型醫院，其中，捐給衛福部的5000萬元，大部分即用於這次的「負壓隔離艙」採購，一座200萬元，總共20座是由元大捐出。

王必勝臉書全文如下：

在此要跟大家分享一個好消息。

這波疫情之下，很多企業感念醫療人員辛苦抗疫，聯絡中央疫情指揮中心要捐贈物資表達心意。經過指揮中心的討論探訪，決定由企業採購日本日立公司生產的「負壓隔離艙」，贈與衛福部轉交各急救責任醫院使用。

這個負壓隔離艙非常適合在急診或加護病房使用，並且有室內室外皆可、排氣HEPA完全消毒、有前室、可移位拆裝儲存…等特性。數月前部桃獲贈一台於急診室外使用，氣密負壓功能完善，用於確診或疑似病人的緊急處置、暫留、轉出轉入空間……可避免病毒攻入急診室和醫院，保護院內病人、保護醫護同仁，也保護疫情之下珍貴的醫療資源。

經過我與代理商及原廠交涉，日本原廠鑑於台灣疫情嚴峻，協調將日本一些醫院的訂單先給我們，運輸部份，華航也主動且無償協助。真是感謝！

預計近日內可將零件運回台灣，在各醫院進行組裝。而指揮中心也已調查需求狀況，各大醫院意願很高，我們會依疫情緊急狀況陸續安裝。

這次我們共訂購80座，感謝以下捐贈單位：

萬海航運元大集團集中保管結算所光合基金會/大肚山產業創新基金會富邦金控急診醫學會

大家可以幫這個「負壓隔離艙」想個名字嗎？

(工商 )