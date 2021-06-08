商總針對政府紓困4.0召開「政府挺企業、企業挺勞工、共創三贏」—精準、加碼、快速的視訊記者會。商總理事長許舒博指出，這波疫情的三級警戒，商業服務業幾乎成為重災區，營收幾乎歸零，平均衰退80％。

政府雖然提出紓困4.0方案，但許舒博仍認為有不足之處，並提出七點建言。

一是，疫苗的施打，許舒博認為，疫情中心提出的類別有所不足，且有所疏漏，因此建議，所有服務業第一線從業人員，例如殯葬業、公共交通運輸司機等所有行業的第一線接觸者，都應列為優先施打的對象。

二是，微型企業受創最大，許舒博指出，只要有商業登記的都能快速、簡便、精準的申請紓困。

三是，許舒博強烈要求財政部儘速協助企業，特別是有關銀行貸款本金的部分能夠暫緩，先繳利息。

四是，紓困貸款，應降低協助企業壓力。

五是，公有設施的租金，許舒博建議，疫情期間應減租一半。

六是，所有換照的業務，應展延辦理。

最後是，各產業的工時，勞動部應放寬，讓企業能更有彈性的生產。

(工商 )