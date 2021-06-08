【旅遊經 編輯部報導】

宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區是北部重要的森林遊樂區，區內有台灣最大高山湖泊-翠峰湖、靜寧的懷舊步道、特有的藍湯鳩之澤溫泉、高山台車-蹦蹦車、夏日楓紅美景、甚至還有黃金林──山毛櫸，豐富多元的生態景致與人文景觀，深受遊客喜愛，尤其太平山在冬季時偶爾也會降雪，白雪覆蓋山景，綿延整座森林，景致壯闊美不勝收，是北部民眾主要的賞雪景點，深受關注。無奈因疫情期間，國家森林遊樂區均不開放，為不辜負這大好美景，林務局羅東林區管理處在區內宜專一線與翠峰景觀道路交接處(分歧點)新設即時影像攝影機一台，民眾可利用，知曉太平山的天氣狀況，未來還能藉由影像感受戶外風光！

太平山國家森林遊樂區海拔介於365-2,000公尺之間，主要深受民眾喜愛的據點坐落在1800-2000公尺間的雲霧帶森林中，因此一年四季之中，起霧的機會甚高，可能全日晴空萬里，也可能整日濃霧，在東北季風盛行之際，整日濃霧情形更是明顯，也因如此民眾詢問度最高的問題，就是太平山的天氣，雖官網有即時氣象連結，惟近年來民眾仍建議園區加設即時影像，透過即時影像及氣象資料，民眾將更能即時掌握太平山上之氣候現況。

提醒民眾，目前台灣仍因疫情緊張實施全國三級警戒，太平山國家森林遊樂區暫時封閉至6月28日，封閉期間仍可透過官網即時影像查看太平山天氣，未來也將持續新增攝影機，讓民眾透過不同角度觀看太平山美景。林務局羅東林區管理處在區內宜專一線與翠峰景觀道路交接處(分歧點)新設即時影像攝影機一台，歡迎民眾多加利用感受太平山的天氣狀況。相關影像及訊息可至太平山國家森林遊樂區入口網查看。

※.即時影像拍攝處(太平山簡版地圖)

圖片：林務局羅東林區管理處提供

(中時新聞網)