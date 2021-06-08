台灣本土疫情持續升溫，「何時有疫苗可以打？」成為民眾最關心的議題，從陽明交通大學畢業的美女醫生「綠肥兒」，因長相貌美又有不科學好身材，社群平台吸引4.5萬網友追蹤，近日她淺談打疫苗的心得，引起眾議。

綠肥兒日前在IG談及疫苗的副作用，「昨天打了疫苗之後，到今天都是滿滿的痠痛，甚至劇烈頭痛且一度單腳腳麻加感覺遲鈍，不由自主想到...血栓？不會吧？還好後來症狀緩解，證明只是虛驚一場。」她提醒年輕女性如果注射AZ疫苗，要加強注意身體狀況，並且多喝水；雖然不太舒服，但她認為每個人感受的程度都不一樣，「這個不適換健康的身體，是值得了，有疫苗可打，大家就去打！！！」

有個網友看完該篇文章，在底下留言：「各疫苗都有血栓風險但沒辦法直接證實，打完疫苗真的不太舒服」綠肥兒超認同，「頭痛真的讓我嚇到...那似乎是這輩子從來沒有過的痛法，加上有學長說，在急診遇到注射AZ疫苗10天後出現腦部靜脈栓塞的病人，一開始也是以劇烈頭痛來表現，就讓我更緊張了...不過幸好沒事。」

截至今年6月2日為止，台灣整體的疫苗接種率僅2.36％，許多網友都對疫苗相當好奇，掀起熱烈的迴響，綠肥兒特地再發一篇文，「謝謝大家，主要一開始是害怕同溫層太厚，想了解一下大家對『真實描述疫苗副作用是否會嚇到大家』的想法，不過絕大部分的人還是喜歡知道真實的狀況大於包裹糖衣的謊言，那麼我未來還是會繼續分享真實的狀況」有網友詢問副作用真的那麼猛烈？綠肥兒回覆：「每個人的狀況其實差很多欸...我是真的滿不舒服的。不過我也有朋友完全無感，所以個體差異很大！！！」

綠肥兒去年畢業後，現在是住院醫師，未來會到新光醫院任職，想走可動手術的科別，「雖然開刀滿累的，但成就感可以恢復力氣」；除了頂著高學歷光環，綠肥兒的外型還很亮眼，擁有166cm、50kg的標準身材，至於三圍她想保密，留點隱私。

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(中時新聞網)