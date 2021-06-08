台南市針對防疫提出「家戶聯防」檢舉獎金措施，台灣人權促進會今天發出聲明嚴正反對，認為此舉只會製造人民相互猜疑與恐懼，呼籲台南市長黃偉哲立即收回這項措施。

台南市長黃偉哲6月6日在臉書公佈一張針對端午節防疫的公告，其中「家戶聯防」項目中，鼓勵台南鄰里長與市民「通報未篩檢的南返者前往篩檢，經通報快篩陽性，獎金1,000元，若PCR陽性確診獎金1萬元。」

對於社會各界與部分民進黨內同志提出的批評，黃偉哲7日表示「不相信人心有這麼壞」，並強調，依照《傳染病防治法》與《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，任意移動的確診者，本身就會被處罰20萬以上200萬以下的罰金。

台權會認為，台灣過去一年之所以可以將COVID-19的疫情，維持長時間的零本土感染，關鍵在於我們有相對成熟的公民社會、能被問責的政府機關，並且除了關於各種個資隱私與監控的措施有人權疑議之外，政府在各種防疫資訊與相關政策大體上都願意對公眾公開透明的情況下，因此創造了基本上官民之間還維持起碼的相互信任關係，才有所謂的「防疫國家隊」共同抗疫，甚至有能力協助。

儘管當前因為疫情升溫進入全國三級警戒，但台權會指出，能夠讓台灣脫離三級甚至穩定回歸日常生活的關鍵，也絕對是上述的透明、問責、與信任，任何容易製造恐慌、猜疑、甚至獵巫的措施，都是不利防疫甚至是加速疫情的溫床。

因此，台權會嚴正呼籲台南市長黃偉哲立即收回「家戶聯防」這種仿效威權黨國作為的檢舉獎金措施，應該考驗的不是市民的「人心」，而是是否願意做實事的政府首長。

聲明中表示，依照黃偉哲「家戶聯防」的對象，應該是所謂尚未確診的人民，而不是不願意配合傳染病防治的確診者，黃在回應媒體時將兩者混淆，試圖製造端午節期間移動的人民是潛在的、應該被開罰的確診者，實在是非常不利疫情的作法。

台權會強調，《傳染病防治法》的治理架構，仍應該回歸中央政府在各項傳染病防治的「監督、指揮、輔導及考核」，當中央流行疫情指揮中心的各項防疫措施根本沒有「家戶聯防」這種荒腔走板的措施時，呼籲黃偉哲仍應依法回歸《傳染病防治法》的架構，好好落實中央政府的指揮與監督即可，不必在此時祭出無益於防疫也不利於施政的負面聲量。

(中時 )