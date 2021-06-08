大都會王牌投手迪葛朗(Jacob deGrom)最近屢創神蹟，在這個黏性物質謠言不斷的時刻，果然就有人往他身上抹。一位球迷在推特貼出影片，顯示迪葛朗投球前在腰帶和手套上摳摳摸摸，疑似給手上抹油。他推文諷刺：「只因為他不是寇爾(Gerrit Cole) 或包爾(Trevor Bauer)，大家就不在乎了嗎？」

Jacob Decheats or since it’s not Bauer or Cole, we don’t care? Lol pic.twitter.com/XWG5lK99GV — Dave (@DoyersDave) June 6, 2021

迪葛朗今年前9次先發的自責分率0.62，這是大聯盟自1913年（民國2年）以來首見。他的每局被上壘率是0.57，則是大聯盟1901年（清光緒27年）以來首見。為什麼是那麼早的年代，因為更早之前這類統計數據還沒被正式使用。換言之，迪葛朗這段期間的表現相當於就是史上最強的投手。

「黏黏球」事件爆發後，洋基王牌投手寇爾、道奇王牌投手包爾的速球轉速都有所下降，外界猜測這是他們暫時不敢塗塗抹抹了。然而迪葛朗毫不避嫌愈戰愈勇，他的隊友亦站出來相挺，明星捕手麥肯(James McCann)保證迪葛朗絕對是乾淨的，如果他塗了油你們以為還有人打得到他的球嗎？

捕手尼多(Tomas Nido)說：「他若塗油，打者恐怕連擦棒界外的機會都沒有。」大都會另一位先發投手史卓曼(Marcus Stroman)說：「我也可以作證他的清白，迪葛朗是歷來最偉大的投手。」現在目光又回到洋基投手寇爾身上，他本周四要對雙城先發，在他的速球轉速下降之後，他還能像前幾場那麼神嗎？

(中時新聞網)