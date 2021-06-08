疫情影響，5月15日起進入三級警戒，根據統計，5月下半月國道交通量比4月下旬（受疫情影響前）減少30至50％；但5月下旬嚴重超速（超速60公里以上）也比4月下旬增加約24％。高速公路局提醒用路人限速行駛國道，以保自身及他人安全。

高公局分析5月下半月及4月下半月資料，發現國道超速60公里以上的嚴重超速，前10名路段主要在北部，分別是國3木柵、樹林、國1桃園、國1高架楊梅端、國3三鶯、國1高雄（九如路）、國1竹北、國3霧峰、國1中壢及國1機場系統等路段，時段多是夜間，其中23至6時占比超過50％。高公局表示，將把易超速時段及路段提供給國道公路警察局，作為加強取締違規超速的參考。

依據《道路交通管理處罰條例》第33條規定，高速公路超速可處3000至6000元罰鍰；超速60公里以上，依同條例第43條規定，依級距最高可處2萬4000元，並當場禁止駕駛及吊扣汽車牌照3個月；若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。另若2輛以上汽車在道路上競駛、競技者，處3萬至9萬元罰鍰，並當場禁止駕駛及吊銷駕駛執照。

(旺報 )