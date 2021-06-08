國內新冠疫情未見減緩跡象，又即將進入端午節三天連續休假，為此國防部在防疫優先下，為了防堵官兵休假在外趴趴走染疫，祭出史上最嚴格措施，上午緊急通令全軍端午節三天連續假期停止休假，消息一出，立刻在各級部隊吵翻天。

國防部強調，這並非硬性規定，但希望官兵及家屬要有警覺與體諒，若是官兵執意要放假返家，軍部隊幹部將會全力與家屬進行聯繫，掌握所有離營官兵動向，也道德勸說官兵盡量採取「在營休假」模式，以免四處趴趴走成為防疫破口。

休假向來是官兵最重視的權益，過去多年來，國防部即使在加強戰備期間，也從未實施全員停止休假過，但今年疫情太過嚴重，國軍也陸續傳出確診案例，為了避免戰力受損，國防部不得已祭出史上最嚴管制休假命令。

國防部表示，目前在疫情相當嚴峻下，國軍防疫優先，必須實施嚴格防疫規定，目前外離島地須官兵仍依照實施規定，禁止休假返台，除非家中或親人有緊急事宜需要請假，在報後核准後才可返台。

但是本島官兵，將宣導官兵在休端連假期間，盡量避免返鄉以及進行異地跨區移動，盡量待在營區內，端午節不要返回家中。

今年5月爆發後，國軍已經出現6起國軍官兵確診案例，確診者分別隸屬陸軍十軍團、憲兵指揮部、憲兵211營以及陸軍花防部，若加上國防醫學院1位碩士自費生，則以累積7例。

(中時新聞網)