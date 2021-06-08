隨著大陸經濟的發展，縣域經濟也不斷壯大，不少經濟發達縣的GDP總量突破千億元（人民幣，下同）大關。據第一財經整理各地統計公報、政府工作報告及公開資料，截至2020年，大陸共有38個縣（市）的GDP突破1000億元大關，從區域分布來看，更以經濟大省江蘇佔有16席次最多。

而38個縣（市）的GDP突破1000億元當中，更有6個縣超過2000億元，其中領軍的昆山、江陰更是超過4000億元大關，另外張家港、晉江、常熟和慈溪都分別在2000億元梯次。

從38個GDP千億縣的區域分佈來看，大陸東部沿海達到32個，中西部地區6個。從具體省份來看，38個縣分佈在江蘇、浙江、福建、湖南、山東、河北、江西、貴州、陝西共9個省份。

但有趣的是，第一經濟大省廣東反而在GDP千億縣數量掛零。廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，廣東經濟要素主要集中在珠三角地區，而珠三角最發達的縣如順德、南海、增城先後改為區，所以廣東強縣少。

(旺報 )