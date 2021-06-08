17歲蘇姓少年今（8日）凌晨1時許，騎乘機車行經新北市林口區台15線18.6公里處，撞上正要迴轉的砂石車。（翻攝）

17歲蘇姓少年今（8日）凌晨1時許，騎乘機車行經新北市林口區台15線18.6公里處，撞上正要迴轉的砂石車，蘇姓少年當場彈飛、頭部重創，緊急送醫後仍宣告不治，警方已調閱監視器，進一步釐清車禍原因。

據悉，蘇姓少年向友人借來機車，今（8日）凌晨1時許，騎乘機車行經新北市林口區台15線18.6公里處，45歲詹姓男子駕駛砂石車正要迴轉，蘇姓少年直接撞上砂石車。

由於衝擊力道相當大，機車車頭嚴重凹陷全毀、零件散落一地，蘇姓少年則彈飛倒地，頭部重創血流不止。

警消獲報將蘇姓少年送醫急救，經急救後仍宣告不治，詹男酒測值為零，他向警方表示，當時感覺到車身震動，下車後就看見騎士已經倒臥血泊中。警方已調閱監視器進一步釐清車禍原因。

林口警分局呼籲，用路人深夜行車放慢車速，行經路口時，注意慢、看、停，並優先禮讓直行車，以保障所有用路人安全。

(中時 )