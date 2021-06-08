路透引述三位消息人士透露，為加強資料動態監測，中國人民銀行要求各銀行機構6月份開始，按日報備相關業務的利率情況，業務涵蓋範圍包括個人和企業存貸款業務、同業業務、票據融資業務等。

消息人士並表示，自2020年下半年開始，人行已開始金融基礎資料的統計工作，當時要求從2020年底起分步開始個人貸款、委託貸款、同業、債券業務、股權投資及特定目的載體投資等相關業務明細的試報送工作。相關明細的報送是按月進行。

消息人士稱，從2020年12月開始，銀行已開始試報送個人貸款基礎資料資訊，隨後在2021年2月和4月分別開始了委託貸款和同業業務基礎資料的試報送。

消息人士指出，2021年6月起開始試報送債券業務的基礎資料資訊，包括存量債券投資資訊、債券投資發生額資訊等；2020年8月開始試報送股權投資及特定目的載體投資相關資訊。

人行去年曾下發「關於建立金融基礎資料統計制度的通知」，目標是建設統一的國家金融基礎資料庫和統一的金融資料監測系統。

(工商 )