疫情未降溫，疫苗成搶手貨，台中市長盧秀燕8日在市政會議表示，最近很多市民打電話到市府詢問疫苗怎麼打？但現在疫苗太少，中央定有十大類施打順序，醫護第一大類也沒打完，還不到全民施打階段，市府對十大類可以施打的對象先進行造冊，希望爭取更多疫苗快速到達，讓全民施打。

盧秀燕表示，很多的市民朋友還有各行各業都打電話到市政府來問，「我們要打疫苗要怎麼打？」因為現在台灣疫苗還非常有限，中央配給地方政府的疫苗也非常的少，中央排定十大類施打對象，第一大類是醫護人員，醫護人員都沒打完，後續第二大類還未輪到，現在還無法全民開放施打。

她說，按照中央十大類依序來施打，被指定施打者，市府會造冊進行通知，無法自由來登記施打，包括第一類、第二類以下，皆依序造冊，疫苗施打對象和順序，是中央流行疫情指揮中心規範，全國一致，針對十大類可以施打的對象先進行造冊，市府希望爭取更多疫苗，更快速的到達，讓市民、朋友都有打疫苗的機會。

此外，引發大學夜唱團學生感染新冠肺炎的美樂地KTV，經發局長張峯源今日在市政會議專案報告時表示，東協廣場自主停業到6月28日，該廣場內因夜唱團群聚感染，波及多名大學生及家庭成員的美樂地KTV，調查實名制不實，市府針對消費者和業者，總共開出14張罰單，金額從3600元到1萬5000元不等。

(中時 )