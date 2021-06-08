日本模特兒黑崎美紗年僅25歲但名氣、來歷不小，她曾是酒店女公關，在橫濱、歌舞伎町、六本木等風俗勝地工作，之後出書登上排行榜冠軍，黑綺美紗爆紅，但讓她更出名的，是她在節目上大方坦言有整形，精緻洋娃娃美顏，是砸了1千萬日幣做出來的，她也大方在社群公開整形前後對比照，但眾人看完不禁納悶：「1千萬是花去哪？」。

原本在當女公關黑綺美紗，在2020年出版了人生第一本書，就登上了人氣排行榜冠軍，黑崎美紗知名度就此展開，她也離開風俗業，隔年4月創立了個人品牌，又公開花了4年整形成正妹，就此成名。

黑綺美紗公開整形前後對比照，眾人看了納悶不知她錢花在哪裡？(翻攝自黑綺美紗推特)

黑綺美紗長得精緻，巴掌臉上有著一雙大眼睛與小巧的鼻子，而這都出自整形醫師巧手，她在節目上坦言動刀，之後又在推特貼出兩張整形前後對比照，寫下：「這1千萬(約台幣253萬)花得很值得」，但照片中可以看出，原本的黑綺美紗就長得很清秀，大眼睛、櫻桃小口這些美人條件，她原本似乎都已具備。

事實上，黑綺美紗之前上節目談整容時，也有被問到原生條件就不差的問題，她當時的回答是，原本是靠「化妝的力量」才能變正妹，整形則一勞永逸，但網友看了超困惑，紛紛留言「我看不出有什麼區別」、「哪張才是整形後？」、「一千萬花去哪？學費？」。

(中時新聞網)