在俄軍陳兵烏克蘭邊界後，美國總統拜登今天重申，美國支持烏克蘭領土完整，並邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）造訪白宮。

法新社報導，拜登下週將在日內瓦與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行高峰會，拜登此時邀請澤倫斯基7月訪美，顯示力挺烏克蘭。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴媒體，拜登在電話中向澤倫斯基表示自己「將堅定支持烏克蘭主權」，並且「期待今夏歡迎他造訪白宮」。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，兩位領導人談論到兩國「共同民主價值，以及烏克蘭的歐洲-大西洋抱負」。

莎琪表示，拜登重申對烏克蘭的承諾，「面對俄羅斯持續侵略頓巴斯（Donbas）與克里米亞（Crimea），美國堅定支持烏克蘭主權與領土完整」。

澤倫斯基在聲明中表示接受拜登邀約。

澤倫斯基也對美國計劃提供烏克蘭90萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗「表示感激」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1100608

(中央社)