中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今表示，快篩陽性及確診者收治適度調整，同意縣市政府在量能足夠考量下，可以安排快篩陽性者到集中檢疫場所或加強型防疫旅館。

陳宗彥今在全國防疫會議後指出，今天就疫情監測組跟22縣市還是做一個詳細的分析，目前雙北疫情仍屬嚴峻的狀況，其他縣市也出現了一些大規模的群聚，推估全國疫情，近期的疫情都是處在一個高峰期。

他說，因為感染而死亡的病例數有持續在攀升，對社會的衝擊相當大，所以指揮中心會持續跟地方政府掌握及協調醫療的支援，迅速做一些應變。

他說，請地方政府的衛生機關要加強社區篩檢站的設置，今天也做了一些縣市熱區的分析，各縣市也都有注意到這些熱區狀況，跟疫情監測組的一些分析也都很吻合，所以都會就這些熱區儘速設置。

今召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥會後指出，隨著疫情發展及考量防疫量能，對於快篩陽性及確診者收治，會做適度調整。

他說，快篩陽性雖然可以採取居家隔離一人一室，但考量目前量能可因應，同意縣市政府在量能足夠狀況下，可以安排快篩陽性者到集中檢疫場所或加強型防疫旅館，所以請縣市政府盤點量能。

他強調，也提醒縣市政府，對於輕症或無症狀者，要加速收治到集中檢疫場所，或加強型防疫旅館，請縣市政府務必落實。

(中時 )