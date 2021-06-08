新北市議員蔡錦賢今（8日）捐贈700個防護面罩給淡水警分局，提供第一線基層員警需要的安全防護。（淡水警分局提供）

國內疫情仍未降溫，確診人數持續增加，第一線執勤的員警打擊犯罪與維護交通的同時，也暴露在狡猾多變的病毒威脅之下，為了確保員警健康安全無虞，新北市議員蔡錦賢今（8日）捐贈700個防護面罩給淡水警分局，提供第一線基層員警需要的安全防護，平安順利度過艱困的疫情。

淡水警分局長黃南山表示，面對來勢洶洶的疫情，員警站在第一線扛起守護市民的重擔，感謝蔡錦賢議員力挺捐贈防疫裝備，提升第一線員警防疫能量，讓每位同仁都有足夠的防護措施，可以保護自己，也保護民眾，共同戰勝疫情。

淡水警分局呼籲，疫情尚未趨緩前，民眾務必配合中央流行疫情指揮中心及市政府各項防疫措施，減少活動，勤洗手、戴口罩並保持社交距離。另外有鑑於新北市確診者足跡多集中於傳統市場及賣場，也特別提醒民眾，外出採買以「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」為原則，共同攜手防疫，齊心防堵疫情。

(中時 )