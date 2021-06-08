梅雨鋒面今天離開台灣，但台灣附近水氣仍豐沛，加上太陽照射，預計今天午後雷陣雨雨勢大，下午2點至晚上8點是最主要的降雨時段，目前雷達回波圖上顯示，台灣東側有2道降雨回波逐漸移入，午後中南部、各地山區都有局部大雨。

氣象局預報員伍婉華指出，今天高雄以北多雲見陽光，雖然梅雨鋒面離開，但台灣附近仍然水氣多，搭配白天太陽照射，預計午後雷雨雨勢大。雷達回波圖顯示，台灣的東方及南方，以及澎湖、金門附近海面現在正有降雨回波移入，東半部、恆春半島、澎湖、金門有短暫雷雨。西半部則是上午多雲到晴，午後有雷陣雨，降雨時間集中在下午2點到晚上8點，中南部、各地山區都有局部大雨。

氣象局預報顯示，今天全台高溫約30至33度，高溫較昨天升溫，感受比較悶熱。周三、周四（9日、10日）東半部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則是多雲、有局部午後短暫雷陣雨，其中中南部及山區有局部大雨發生機率。

周五、周六（11日、12日）偏東南風，水氣稍減少，高溫上升，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後局部短暫雷陣雨。周日、下周一（13日、14日）轉西南風，水氣又增加，南部有局部短暫陣雨，其他地區午後局部短暫雷陣雨，未下雨時偏熱。

(中時新聞網)