據菲律賓媒體《馬尼拉時報》7日報導，菲律賓食品和藥物管理局局長多明戈（Eric Domingo）表示菲方已經正式授予大陸國藥新冠疫苗緊急使用許可。

多明戈在7日的一場內閣會議中給出這一消息，同時他還表示在授予大陸國藥疫苗緊急使用許可之後，菲律賓衛生部門便可以接受來自大陸國藥疫苗的捐贈。

至此，大陸國藥新冠疫苗成為第8個獲得菲律賓緊急使用許可的新冠疫苗。此前批准的疫苗分別有美國莫德納、美國輝瑞、英國阿斯利康、大陸科興、俄羅斯「衛星V」、美國強生和印度Covaxin。

(旺報 )