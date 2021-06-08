台灣新冠肺炎疫情三級警戒期間，民眾宅在家，上網採購各種防疫物資及民生用品，導致宅配量暴增、讓全台物流大塞車。為此，逢甲大學第一家衍生企業-天眼衛星科技，特別推出「物流支援大家不出門，天眼支援物流不中斷」服務，透過增加輪值人力、監測主機用量、升級雲端等級、增加備料數量、縮短維修時間，及加強預防保養等作法，成為運輸物流業者堅強的後盾。

天眼所服務的客戶，包含統一速達（7-11）、全台物流（全家）、日翊文化行銷公司（全家）、台塑、台積電、PChome、台化、南亞、全虹、峻富、全球快遞、奇美實業、亞東石化、山隆、柏旭、強本、山立及穩達等公司，每日皆有大量的運輸任務，馬不停蹄地在全省服務。

民眾宅在家網路購物，使得宅配量暴增，包括超商、量販店、電商平台因此延遲配送時程，甚至停止部分服務，連帶許多B2B的配送，也遇到派遣順序分配的難題；甚至因為大量的線上作業頻率，導致影響連線效能。

為支援突然暴增的流量與服務需求，天眼衛星科技特別推出「物流支援大家不出門，天眼支援物流不中斷」服務，透過增加輪值人力、監測主機用量、升級雲端等級、增加備料數量、縮短維修時間及加強預防保養等作法，成為運輸物流業者堅強的後盾。

天眼的上述服務主要目標，就是希望維持運輸物流業者穩定的運送服務水準，減少因為爆量的配送需求，所導致配送延誤，或服務中斷問題。

為降低可能的影響，天眼透過增加輪值人力，更即時處理使用者需求，並加派輪值客服，縮短需求處理時間。另也升級雲端主機等級，擴充硬體服務效能，加入監測主機用量機制，以利更即時因應突發性的使用量暴增狀況。

業者可增加備料數量，更即時滿足維修需求，並加強易耗損設備的預防性維修或更換，以降低設備報修狀況。業者除透過增加備料數量，及加強預防保養措施，達到縮短維修時間外，也調整維修工程師人力，讓維修流程更具彈性有效率。

根據去年Deloitte調查顯示，2020年網路購物銷售額年增17.5％，預估今年數據一定還會再提升。為穩定運輸服務水準，天眼主動提供額外的服務資源，期盼藉由智慧運輸領域的專業與經驗，與業者和全國民眾共同度過此次挑戰。

(工商 )