勞動部今天公布無薪假（減班休息）最新統計，共有467家、5065人實施，相較上周的445家、4125人，增加22家、940人，其中以製造業人數最多，達61家、1655人實施，勞動部表示，製造業增加主要是某空廚公司實施減班休息規模人數逾800人所致。

勞動部條件司專委王金蓉表示，本期減班休息增加以製造業為主，單期就增加933人，其中又以民生工業為主，主要是受到某空廚公司實施逾800人的減班休息所致，該空廚採多角色經營，包括團膳、內用等皆有提供，推估是受到疫情影響所致。

王金蓉提及，至於本期運輸及倉儲業實施減班休息人數減少逾400人，主要有1至2家外籍航空公司減少所致，支援服務業實施家數、人數也都雙雙降低，推估是可能雙方仍在協商，或是仍在考慮使用政府紓困方案等。

至於遭強制停業的教育業、藝術、娛樂及休閒服務業，實施人數也不多，王金蓉說，因遭強制停業的話不可歸責雙方，勞動條件如薪資給付等由雙方自行協商，也不一定會走減班休息的情況。

(中時 )