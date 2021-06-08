據「中國廣州」微信公眾號發佈的消息，為堅決有效阻斷疫情傳播，廣州全市中高風險及封閉封控區域的農貿市場，自今天起關閉。

通告稱，為避免人員聚集，即日起關停全市中高風險及封閉、封控管理區域的農貿市場。各相關區立即開展涉及區域內的居民底數和必要生活物資需求摸查工作，全力組織物資供應、調配和配送，請涉及區域內的相關單位和市民群眾給予積極配合。

此外，為配合重點場所人員排查，即日起全市餐飲場所、醫療機構等重點場所實行掃碼進場。相關場所未申請本場所專屬「通行健康碼」的，需於6月8日前向所在居(村)民委員會申報並張貼在場所入口顯眼處供掃碼使用，在未生成本場所專屬「通行健康碼」前要落實進場人員信息登記。

沒有使用智能通訊設備的人員可由親屬或所在居(村)民委員會、物業服務企業等代為申報生成本人「健康碼」，並打印隨身攜帶，在進入相關場所時供掃碼查驗。

上述防控措施，依據疫情風險評估結果動態調整。

(中時 )