日本4月實際薪資創下十多年來最大單月漲幅，主因是上班族加班費與兼職者薪水增加，以及2020年同期比較點較低所致。

實際薪資為家庭購買力的關鍵，8日日本官方數據顯示，經通膨調整後的4月實際薪資年增2.1%，創下2010年7月以來單月最大漲幅。

通膨調整後實際薪資上漲，是因為受到新冠疫情影響的消費者物價指數（CPI）減少0.5%，再加上兼職者薪水也比2020年同期增加。

同時，未扣掉通膨的名目薪資，4月份也增加1.6%，且已連續第2個月上升，3月為增加0.6%。固定薪資方面也連4個月上漲，增幅為0.9%。

至於加班費，4月份年增率為6.4%，自2019年8月以來首次上升。而非常規的特別薪資則大增8.5%。

這份報告內的所調查的兩類受薪階級，都是指在超過5人日企內工作而言。一類指的是工作超過1個月的正職上班族；另一類則是兩個月內至少上工18天的打工族或簽訂不超過1個月合約工。

(時報資訊)