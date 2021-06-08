3家外資針對智邦(2345)出具最新研究報告，認為智邦儘管苗栗竹南廠有12名員工染疫，但立即採取積極措施，目前仍在可控範圍，對產線影響有限，美系外資維持加碼評等、目標價320元，另一家美系外資則將目標價由360元調降到342元，重申買進評級，日系外資維持優於大盤評等、目標價315元。

智邦5月合併營收為49.11億元，月成長6.18%、年增加約30.49%；累計前5月合併營收為227.34億元，較109年同期增加約16.23%。

美系外資表示，智邦4月、5月訂單有受到物流限制，目前看到數據中心交換機需求依舊強勁，下半年在400G出貨下將會有更佳的產品組合，故維持智邦加碼評等、目標價320元，另外，智邦苗栗竹南廠有員工確診，但因智邦立即採取防疫措施，以防疫情進一步擴大，故對生產線影響有限。

另一家美系外資表示，智邦5月營收符合預期，預期第二季營收將季增長9%、年增長14%，儘管目前台灣近期疫情緊繃，加上零組件供應緊張，恐導致成本墊高以及利潤率波動，但對智邦影響有限，其主要動能還是來自於400G交換器，將在下半年到明年變得更有意義，考量其潛在的成本影響，將目標價由360元調降到342元，但重申買進評級。

日系外資表示，智邦苗栗竹南廠站比總產能約20%，現階段確定有員工染疫，但目前狀況依舊可控，故維持優於大盤評等、目標價315元。

(時報資訊)