國產疫苗近日產生風波，中研院士陳培哲辭去國產新冠肺炎(COVID-19)疫苗療效評估方法專家會議審查委員的身分，並在接受媒體採訪時指出「會辭去職務是因為蔡總統」。國民黨文傳會今天召開記者會指出，蔡政府的防疫已經淪為一言堂，容不下與其相反的聲音；蔡總統下令7月底國產疫苗就要上市根本就是架空專業的聲音，呼籲蔡政府停止干涉國產疫苗開發，並要求要積極採購疫苗。

國民黨文傳會主委王育敏舉英國金融時報報導指出，蔡政府防疫變成一言堂是連國外媒體都認證的，今天疫情爆發是因為大家都不敢「逆時中」。蔡總統下令7月底要打到國產疫苗，是架空審查委員的專業與聲音，像陳培哲這樣的委員聯提出專業的空間都沒有，凸顯蔡總統的做法背離專業審查的原則。

王育敏說，陳培哲接受媒體採訪的時候，講出真正的聲音，但是是不同蔡政府的聲音的時候，居然就遭到抹黑打壓。王育敏質疑，蔡政府是要走向專制政府嗎？如果蔡英文不認同，那就應該制止網軍，停止這樣的作為。王育敏最後也表示，國產疫苗是一個專業與科學的議題，不應該受到政治壓力的干擾，他支持國產疫苗在得到安全性及有效性底下去開發，如果國產疫苗只做二期就上市，國人都是表達反對的

而針對資深媒體人周玉蔻在臉書發文表示陳培哲的言論有觸法與違反專業倫理之虞，國民黨文傳會副主委黃子哲認為，對於陳培哲被打壓與抹黑表達遺憾與不解，陳培哲在5月底已經辭去審查委員職務，並沒有違反倫理與法律或是洩密，這根本是造謠及抹黑。審查委員會的召集人鍾飲文已經說明解盲的資料還沒有送到委員會手中，根本無密可洩。

黃子哲強調，陳培哲用專業來評價國產疫苗研發的狀況與結果，那是他的學術言論自由，如果這樣做違法的話，那蔡英文未等結果就宣布國產疫苗7月底可供應，政府還簽約預購2000萬劑「豈不是該直接抓去關」。黃子哲也質疑，陳培哲說疫苗審查委員的名單過去一向是不公開，那為何獨獨周玉蔻會知道甚至洩漏陳培哲的委員身分？懷疑在蔡政府內部有人洩密，意圖操作此議題，攻擊對國產疫苗不利的言論。

(中時 )