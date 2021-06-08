高端疫苗在連吞6根跌停後，今(8日)打開跌停，甚至在第2盤演出大逆轉，股價急衝漲停228元，PTT網友一陣驚呼，有網友猜測可能與二期臨床試驗解盲有關，也有網友發現開盤成交量高達6232張，驚問「為啥有人開盤直接接走6000多張？」直呼根本是超前部署，還有網友計算6000張買家直接賺19%。

高端在連吞6根跌停後，今開盤打開跌停，以190.5元、下跌17元開出，跌幅8.19%，不過，分盤交易的高端股價在第2盤演出大逆轉，直接衝上漲停228元，上漲20.5元，PTT股板原本還在討論高端打開跌停，會不會再被打到跌停，以及何時可以止跌，沒想到在20分鐘後的第2盤股價就亮燈漲停，網友紛紛留言表示「快跌停又漲停XD夠妖」、「股市沒有絕對」、「太強啦！我的黨」。

對於高端股價從開盤跌8.19%到漲停，網友也議論紛紛，有網友留言表示，「說真話的審查委員請辭.. 代表？」、「因為審查委員辭職，二期及緊急授權穩過了！！」、「培哲走了 股價穩了」、「絆腳石移開了」，但也有網友說「利空出盡啦 跟解不解還沒關係」，還有網友留言「沒看到股價多少?黨的數字228你敢嘴!」、「反正漲跌都推給政府就對了」、「跌幾根了需要什麼內線 就算世芯也會彈啊」、「連續跌停打開，市場會預期有一波反彈，漲停今天很正常啊」。

有網友發現開盤成交量高達6232張，驚問「為啥有人開盤直接接走6000多張？」網友也議論「直接吃掉6000多張 超大戶!」、「看看今天八大行庫有買嗎」、「接6000張的 不管未來如何 我佩服你的勇氣決斷」，網友也留言表示「吃981張就漲停 厲害了」、「900張就能拉到漲停喔 散戶跳光了嗎」、「這種起伏太可怕了，感覺怪詭異的。」、「這種玩法根本超前部署」、「這種不是給散戶玩的」、「這操作很高端 小老百性玩不起」。

高端因為自7日起分盤交易，每20分鐘撮合一次，今日開盤190.5元、跌幅8.19%時，成交量6232張，第2盤拉到漲停時，成交量981張，第3盤成交量仍有909張，從10點過後的成交量就縮小為百餘張，甚至不到百張。

(中時新聞網)