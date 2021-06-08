國產疫苗最快6月底、最慢7月就可全面開打，但因未做三期臨床試驗而遭質疑。對此，前副總統陳建仁表示，兩款國產疫苗的副作用都比國外疫苗低，且現在已與去年研發時環境不同，若仍依循傳統三期試驗方式，並不符合醫學倫理。

陳建仁接受《鏡週刊》專訪時坦言，台灣現在面臨最大考驗，就是要不要讓國產疫苗加入施打行列，解盲後若確認具安全性、有效性，經政府考量即時性後，找來專家召開會議討論是否給予緊急使用授權。

前副總統陳建仁。（資料照）

至於兩款國產疫苗，陳建仁表示，都是典型蛋白質疫苗，需產生足量的純化蛋白質次單元，相對較耗時，而國外疫苗是採用mRNA平台或腺病毒平台，將腺病毒直接注射到人體內，會引發免疫反應較強的副作用，蛋白質疫苗則通常是對蛋白質過敏的副作用，所以副作用較腺病毒、mRNA疫苗來得低。

目前國產疫苗尚未解盲，陳建仁指出，包括世界衛生組織（WHO）及許多已開發國家的食品藥物管理機構都認同，若要讓疫苗儘快獲得緊急使用授權，可在通過臨床二期試驗後，採免疫橋接的方式證明效用，且國產疫苗在二期試驗時，就已採取二、三期並進模式，也大幅增加試驗人數。

針對國產疫苗要進行三期臨床試驗，陳建仁說，現已與去年研發時環境不同，若還依循傳統三期試驗方式，無論在台灣或其他國家都不符合醫學倫理，因此他指出，國產疫苗三期試驗會採「head to head」的方式進行對比實驗。

(中時新聞網)