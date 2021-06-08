台灣疫情嚴峻、疫苗短缺，目前僅開放第一類至第三類人接種。美國一名華裔醫師Justin Yang直言對台灣疫苗施打順序感到失望，認為不能只單單以接觸風險來制定接種順序，不該把地方政府重要官員等擺在第二順位，長照安養中心及遊民才是高風險人群，「台灣疾管署真的要加油加油」。

Justin Yang昨（7）日於個人臉書比對美國麻州和台灣疫苗接種順序，表示兩者最大差異是美國麻州除了將醫護、消防員及警察等列入第一類外，也把長照安養中心、遊民等可能產生重症的高風險人群也列入優先施打對象。

台灣則是把維持防疫體系運作的中央地方政府重要官員及里長擺在第二順位，Justin Yang認為，身體健康的官員或是里長即便染疫，重症死亡的機率也會比長照中心及遊民來得低，重症、死亡風險及接觸風險應該放在一起評估。

Justin Yang說，「去年美國麻州及紐約付了很慘痛的代價，才學到經驗」。他舉去年3月至5月美國的例子，長照安養中心簡直是「等死院」，美國有三分之一的死亡人口是來自長照安養中心；光是麻州死亡數有一半是來自於長照安養中心的長者，一個長者陽性確診後，那個長照機構基本上就完了，「這是美國去年疫情剛爆發時，長者死亡所換來的慘痛經驗」。

另外，Justin Yang也呼籲台灣優先將遊民及收容工作人員列入第一波施打名單中，因他們是最容易爆發疫情，以及高比例重症、死亡的人群。話鋒一轉，Justin Yang坦言對台灣接種順序安排「失望」，認為不能只單單以接觸風險來制定接種順序，這順序在去年未發生社區感染前是可行的，如今台灣已進入社區感染，就應該調整，以減少對醫療量能的衝擊，連美國這種沒有健保體系，電子病歷系統超級混亂的國家，都能訂出詳細的施打順位，「台灣疾管署真的要加油加油」。

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(中時新聞網)