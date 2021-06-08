疫情持續延燒，台東縣政府宣布，在人潮最多的台東市中央市場，假日將規畫分流管制，星期六為身分證尾數雙數者、星期日為身分證尾數單數者採買，並限制1小時消費時間、減少現金及零錢交易等措施，以避免群聚感染。

台東縣政府財經處表示，縣轄內以台東市中央市場人潮最多，為加強落實防疫措施，規畫正氣路（中山路至光明路）、光明路（正氣路至復興路）及復興路（中山路至光明路）為「擴大管制區段」，並於假日規畫分流管制，星期六為身分證尾數雙數者、星期日為身分證尾數單數者採買。

財經處指出，目前各公所轄內市場皆有落實防疫措施，出入口皆實施實聯制、量測體溫、酒精消毒及總量管制等措施，並派員駐守管理，且要求市場內滯留人數不可過於密集，請民眾保持室外1公尺社交距離，市場內禁內用、試吃，鼓勵民眾外帶等。

財經處表示，經濟部針對市場及各大賣場加強管制措施，並針對各公有傳統市集規畫「擴大管制區段」，落實推動人員分流管制、限制1小時消費時間、減少現金及零錢交易等措施，以避免群聚感染。

縣長饒慶鈴呼籲傳統市場及賣場落實防疫措施及人流管制、實聯制，民眾採買以「少去多買、一次購足」為原則。

(中時 )