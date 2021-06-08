紀念中國─東協建立對話關係30周年特別外長會議7日在中國重慶召開，有印度媒體指稱，中國與東協國家間建立更緊密關係，是為了向美日澳印四方對話機制釋放訊號。陸媒反酸，近來印度疫情緩和，部分印媒將關注重點轉移到國際局勢，看到這麼多東南亞國家要跟中國合作，印度人坐不住了。

陸媒「南國社區新媒體帳號」報導，6月7日，中國東協對話30周年特別外長會議在重慶召開。這是自去年疫情爆發以來，這個組織第一次主要成員線下面對面會晤。中國國務委員兼外交部長王毅主持了會議，與會各國外長討論抗擊疫情、疫苗護照等事項。

但有意思的是，美媒卻在報導中突出了分歧的一面：北京一直想在東南亞建立影響力，但是在很多問題上，雙方都存在分歧。

實際上，中國與東協的會談中並沒有迴避爭議問題。比如菲律賓明年即將舉行大選，總統杜特蒂也將卸任。近幾個月以來，菲律賓政壇的親美勢力和保守人士也越來越活躍，對總統施加了不少壓力。

前幾個月，那個因南海問題而爆粗口的菲律賓外長洛欽也來到了重慶。王毅在會見洛欽時坦言，中非關係曾經歷過困難時刻，因此更應該擦亮雙眼，保持定力，不要因為那些攻擊和抹黑雙方合作的言行而改變態度。只有推動雙方的合作，才能取得更多的利益。

而洛欽也改變了之前的強硬態度，他說雖然中菲之間存在一些爭議問題，但這些問題不會影響兩國的傳統友誼，更不會影響兩國在各個領域上的合作。

此外，印尼還打算跟中國合作在本地生產疫苗。目前印尼是東南亞第一大疫情重災區，也是最早大規模使用北京科興疫苗的國家之一。而通過這次合作，印尼有望成為東南亞的疫苗生產中心，為此印尼外長表示他們已經準備好了。

「南國社區」引述7日《印度教徒報》報導，中國跟東協互認疫苗護照，是想搞對抗，為了搶奪美日澳印四方安全對話機制（Quad）的地盤。大約兩個月前，Quad第一次峰會提出區域疫苗倡議。

報導分析，印體似乎忘記，眼下連印度本身都沒有疫苗可用，而日本等地的疫苗接種率奇低，如何在印太地區推廣疫苗呢？當然美國手裡有，可囤積了大量疫苗的美國卻還在觀望，根本沒有出手的意思，因此四國小集團的疫苗戰略本身就已經形同破產，何來搶地盤之說呢？

報導指，《印度時報》2天前告誡印度總理莫迪說，印度早該退出「四方安全對話」機制了，這個機制完全是美國和日本的陰謀，印度被裹挾其中，完全沒有任何好處，反而有可能落得最慘下場，當時還獲得輿論支持。

(中時 )