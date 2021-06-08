基隆市長庚醫院引進全自動新冠病毒檢測機台，採檢量能1天可多700例。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府表示，即日起，民眾只要自覺有疑慮，可以上網預約篩檢，將由衛生局安排、通知。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長庚醫院引進全自動新冠病毒檢測機台，採檢量能1天可多700例，時間也能從3天縮短至3小時，市政府宣布，由於量能大幅提升，今天開始民眾只要自覺有症狀疑慮，可以上網預約篩檢，將由衛生局安排、通知。

基隆市長林右昌表示，長庚醫院3日引進新冠病毒檢測機台，採取全自動檢測流程，未來PCR檢測量能將大增5倍，他指出，以前1天採檢140例，有了新機台每天可以多採700例，1天總量能達840例，篩檢時間也從原本3天縮短至3小時。

林右昌說，這座機台不僅便民，也有利衛生單位即時掌握疫情狀況，能有效管控病毒傳播情形，必要時還能支援雙北，他提及，要特別感謝醫護人員沒日沒夜的努力，其中醫檢人員是幕後英雄，在防疫戰鬥裡扮演最重要角色，為大家掌握病毒所在。

基隆長庚醫院長賴旗俊表示，這次疫情除了加強版的防疫新生活外，最重要的是擴大篩檢及施打疫苗，而這次投資超過500萬元的經費購入新機台，不僅可迅速提升基隆PCR檢測量能、有效節省醫檢人力，還可降低偽陰性偵測結果發生，大幅提升整體防疫效率。

衛生局長吳澤誠補充說明，目前本市進行擴大篩檢機制，把匡列的範圍增大，疫調仍然追蹤到發病前14天的接觸者進行PCR檢測；另外，由於篩檢量能提升，以往只接受曾有萬華及基隆足跡接觸史民眾預約篩檢，即日起，只要市民自覺需要採檢，可以上網或打電話預約，將由衛生局安排檢測。

(中時 )