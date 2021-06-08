台中市警局第二分局6月6日在晚間7點多獲報在東光一街一家小酒館有人群聚打桌遊。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

真是無視防疫警戒，台中市二分局6日連續接獲民眾舉報查獲3起違反防疫規定於室內群聚案件，兩起是餐館內6名年輕人群聚聊天玩手機、玩桌遊，還有一起是四男兩女在家打麻將，警方在搜證後也將全案移送衛生局進行裁罰，依傳染病防治法，違反者每人可處以6萬元到30萬元罰鍰。

台中市警局第二分局6月6日先是在晚間7點多獲報在精武路一處民宅有人揪眾打麻將，警方到場後發現59歲胡姓屋主等四男兩女圍著桌子打麻；約在同一時間在東光一街一家小酒館也查獲32歲陳姓負責人和5名年輕女子群聚打桌遊；並於晚間10點又接獲民眾報案指稱在博館路一家餐廳有年輕人群聚玩手機遊戲，一到場就看到31歲陳姓負責人和兩男三女窩在餐館內哈拉打手遊。

一個晚上短短3小時就查獲3起違法群聚案，也讓警方疲於奔命；台中市二分局指出，中央流行疫情指揮中心才宣布疫情來到新一波高峰，尤其年輕族群染疫人數、比例不斷增加，而這三案其中有兩案餐館雖因應疫情不提供內用服務，卻於歇業後邀集員工及友人晚間到店內玩桌遊消遣，明顯違反傳染病防治法室內不得超過5人以上之聚會規定，也陷自身於危險之中。

第二分局分局長蔡元戎表示，全國疫情嚴峻，已進入三級疫情警戒多時，在防疫期間民眾應確實佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人的活動，警方只要發現民眾有違反傳染病防治法行為一定依規定掣單移送裁罰，請民眾勿心存僥倖。

(中時 )