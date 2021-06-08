在美東線運價飆高同時，萬海(2615)今天宣布拓展美東市場佈局以及提供客戶更完善及便捷的運送服務，將自6月18日起首度開闢亞洲到美東航線(AA7)。此航線將配置10艘2,800TEU~4,000TEU船型船舶擔任定期巡航服務並由台北港首航，將對萬海第3季營收帶來效益。

萬海本次投入美東線巡航一次共計70天，沿線的靠港順序為：台北-廈門-蛇口-蓋梅港-紐約-薩凡納-台北。

公司指出，此航線可強化萬海亞洲至美洲間航線佈局，不僅提供客戶更多的裝卸港選擇，且縮短運送時間，以順應客戶的運送需求。

截至6月4日最新報價，上海出口貨櫃SCFI綜合指數為3613.07點，單周上漲3.4％。各航線中，美東線上漲11.0％最大，美東線運價達每FEU達到8475美元。隨著旺季來臨，加上大陸鹽田港塞港，全球貨櫃海運市場缺船、缺櫃情況未解，全球航運商近期紛紛對客戶發出漲價通知。此時萬海增加運力投入美東線，將為第3季增添營運動能。

(時報資訊)