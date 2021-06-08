《華爾街日報》昨（7）日引述消息人士報導，美國政府國家實驗室針對新冠病毒起源做成的機密報告顯示，新冠病毒源自武漢實驗室的假設是「可能的」，不過美國有線電視新聞網（CNN）的消息來源強調，這份機密報告實際上認為病毒自然演化及實驗室外洩2種理論都可能。

為何新冠病毒外洩武漢實驗室的理論再度浮上檯面？

《華爾街日報》（WSJ）昨日以「美國報告發現新冠病毒可能從武漢實驗室外洩」為題報導，指出美國政府支持的加州勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）於2020年5月針對新冠病毒起源做成報告，總結出新冠病毒從武漢實驗室外洩的假設是可能的，應該要進一步進行調查。

熟悉報告內容的消息人士透露，報告是由勞倫斯利佛摩實驗室的情報單位「Z部門」準備，主要透過對新冠病毒進行基因組分析來進行評估。

報導指出，川普政府執政的最後幾個月，美國國務院針對病毒起源進行調查時，曾經引用這份報告內容。

儘管《華爾街日報》指勞倫斯利佛摩國家實驗室總結出新冠病毒可能源自武漢實驗室，不過CNN昨日也引述消息人士指出，這份機密報告實際上認為病毒自然傳播及實驗室外洩等2種假設都是可能的，都應該進一步進行調查。

CNN指出，多名消息人士警告這份報告並沒有提出任何「確切證據」證明哪一個理論更可信，報告結論大部份和近期情報圈公開的結論相同，也就是「人畜共通理論」及「實驗室外洩理論」都有可能，不過這份報告確實提供了部份間接證據支持實驗室外洩理論。

CNN指出，事實上美國最大地方電視台營運商辛克萊廣播集團（Sinclair Broadcast Group）早在今年5月初就已經披露這份機密報告的存在，那篇報導指出，機密報告是在2020年5月27日完成，並且被列為「最高機密」，報導也提到，Z部門評估人畜共通理論及實驗室理論都有可能，警告要進一步進行調查。

CNN評論，這份報告的重要性已經不在於它揭露了什麼，而在於原來病毒源自實驗室的理論早在疫情初期時就獲得部分支持，當時檯面上情報圈多認定新冠病毒不是人造的，比較可能源自大自然。

報導指出，目前尚不清楚報告內容是否幫助美國政府進一步了解病毒起源，或者是否影響兩派理論擁護者之間的辯論，可以確定的是現在這份報告受到美國國會議員高度重視，消息人士透露，去年開始，部份主要議員已經悄悄取得報告內容，現在部分共和黨議員已經施壓能源部，希望釋出更多報告內容。

身為眾院能源暨商業委員會（Energy and Commerce Committee）的共和黨議員格里菲斯（Morgan Griffith）表示，「我想我們很多人都認為各個監督委員會應該早點知道這份報告。」他說勞倫斯利佛摩國家實驗室的機密報告是議員們想得到答案的其中之一，「因為我們認為他們對這個謎團有更多了解。」

(中時新聞網)