為了協助自營作業者度過難關，勞動部提供「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」於昨天起開放網路線上登錄帳號，未料有逾100萬民眾使用，勞保局的「E化服務系統」不斷出現「排隊等待中」，但據統計，截至昨天24時為止，僅有4萬8742人透過E化服務系統完成登錄。

今年「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼措施」，補助對象為今年4月30日已在職業工會參加勞工保險，且2019年度個人各類所得總額未達40萬8千元，同時未領取交通部、文化部或其他機關相同性質補貼者，預計將有185萬人符合本次補貼資格，而勞保未逾2萬4000元的勞工發給3萬元，月投保薪資超過2萬4000元則發給1萬元。

除了第一批符合的勞工外，勞保局逕自撥付至其帳戶內，如果是符合今年補助資格的勞工，請勞工以「健保卡卡號＋戶口名簿戶號(免插卡)」或「自然人憑證(插卡)」至勞保局e化服務系統線上登錄勞工本人帳號、聯絡手機及地址，勞保局將於資料登錄後儘速撥款，並以簡訊通知。

昨天是開辦的首日，據了解，有逾百萬人次的勞工上線，但完成登錄的僅有4萬8742人。

(中時 )