疫情嚴峻，中央不斷呼籲端午連假避免移動，台鐵及高鐵乘客也陸續退票；中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今表示，11日到14日的高鐵訂票總量不到5萬，台鐵總量約3萬，遠比上班時間的最低量還低。

對於宜蘭縣政府向中央建議，6月14日的端午節，全國暫時不要放假，挪到9月20日休，9月21日就是中秋節，再一起連休，陳宗彥表示，今天早上宜蘭縣也有再次提出，但大家看他剛剛說明高鐵跟台鐵的數字，其實這個已經比平常上班日更少。

端午連假 指揮中心：台鐵、高鐵總量遠比上班時間最低量還低。直播截圖

他說，上班也是一種人流的進行，為什麼這次連假他們討論後還是維持，就是期望透過連假，大家就一起宅在家，看起來現在訂票的數字來看，都遠比上班時間的最低量還要低。

他說，所以還是呼籲大家在這段連假期間就一起在家裡，待在原來居住的地方不要隨意外出，不要做不必要的移動。若有採買民生用品的需要，呼籲民眾務必注意，縣市政府也對賣場跟市場有做人流管制措施，民眾出去採買的時候，先在家裡想好要買什麼，一次去就盡速採買完畢，縮短在市場跟賣場停留的時間，相信對大家在這個連假期間人流的降載，會得到很好的效果。

(中時 )