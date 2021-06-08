25歲日本女星林夢（林ゆめ）不僅長相甜美，還擁有20寸纖腰的火辣身材，因參加Netflix真人實境節目《雙層公寓》為人所知，近年來她終於漸漸打開知名度，首度推出寫真集，還一舉攻下日本亞馬遜寫真銷量榜冠軍，她也興奮在推特發文宣布喜訊。

林夢本名吉田夢，剛出道參加《雙層公寓》時還身兼上班族，演藝工作十分不穩定，但也因為節目上的表現讓她展露頭角，如今開設了YouTube頻道，前陣子拍攝響應環保的影片，和經紀人一起到海邊撿垃圾，更引起廣大迴響，人美心善的她近來拍攝寫真集，終於完成入行以來的願望。

林夢為拍攝寫真突破尺度。(圖/翻攝自林夢推特)

寫真集特地前往沖繩取景，林夢纖細高挑的身材搭配前凸後翹曲線，讓粉絲全都暴動，可以看到林夢換上比基尼，兇猛的上圍擋都擋不住，從泳衣側邊溢出，另一張側身照，她更是大方秀出雙峰渾圓下緣，其中一張林夢只穿著白色內褲上陣，全裸上空的超大尺度讓粉絲看了都鼻血直流。

林夢的寫真集銷量衝上第一。（圖/翻攝自林夢推特）

寫真集傳來捷報，林夢興奮在推特發文：「出寫真書就是我開始演藝工作以來的夢想之一，很多網友留言給我問何時要出寫真？但其實我當時已經進行拍攝，所以一直很糾結想大聲說出來！」為了報答熱情的粉絲，她還準備開始巡迴辦見面會，地點將在東京、大阪等地，共有4場。

(中時新聞網)