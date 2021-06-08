綠委鍾佳濱、伍麗華、黃秀芳、莊瑞雄今日召開記者會表示，全國三級警戒後，不少在地生態旅遊社區協會的解說員、導覽員，因屬「非正規軍」，被排除在紓困4.0及「安心即時上工方案」之外，相關單位應再來研議盤點，讓這些民眾能度過這段難關。

鍾佳濱指出，自疫情爆發後，許多過去長期配合公部門，擔任導覽解說服務、社區生態監測及保育工作、在社區協會帶小旅行、地方創生帶遊客走讀的導覽員們，以及協助林務局將物資揹上高山山屋的協作人員，所有服務都得暫停，也喪失工作機會。

鍾佳濱說，這些社區解說、導覽員，因為被認定不屬於觀光業的正規軍，加上沒有職業工會能夠投保，所以不但領不到交通部觀光補助，被排除在勞動部「安心即時上工」外，也領不到生活補助，且因有工作能力，又無法得到衛福部的紓困救助補貼。

鍾佳濱表示「安心即時上工方案」立意良善，但卻僅限機關、學校可提出，而過去協助政府的NGO及NPO都被排除，加上媒合機構僅限「公立就業服務機構」，但這類機構分布不普遍，無法就地取材，失去即時的效率。

鍾佳濱指出，勞發署雖已回應會針對「是否具勞保記錄」資格規定再做研議，但應該進一步研討，考慮將提案單位擴大到NGO、NPO，把工作媒合權放給用人單位，讓非典型勞工能「安心、即時、上工」。

伍麗華表示，推展原住民部落「生態旅遊」的導覽員，在這波疫情的人流管制下，驟失收入，而過去協助林務局進行山屋補運工作的原住民協會，也因山屋管制，暫無運補需求而沒了收入，但他們卻又無法領導紓困補助。希望林務局能夠盤點業務，讓受到衝擊的高山運補人員能夠加入安心即時上工計畫，獲得暫時收入補貼。

黃秀芳指出，有些承攬公部門旅遊諮詢、旅客服務中心的團體，因配合疫情停止執行，雖合約規範中有按比例支付扣款，但並未考慮人事費用、場租等狀況，此外，有些導遊領隊因旅行社這段時間沒有派案，導致無法請領紓困，這部分觀光局應再研議。

莊瑞雄說，公部門所釋出的工作機會，數量有限，恐怕無法滿足所有受衝擊的民眾，且現在各地每月最低生活所需支出，至少都超過1.3萬，而安心上工計畫，時薪只有160元，還有額度限制，政府的立場當然是救急，但還是要考量一下民眾是否能養家活口，也要思考這些臨時工作，未來是否有發展的可能性。

(中時 )